عاجل | الغذاء والدواء تشكو محدودية الموارد

اختزلت الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقرير حديث التحديات التي تواجها بتحدٍ واحد فقط يتمثل بـ«محدودية الموارد الخاصة بالأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية». واقترحت الهيئة في سياق التقرير دعمها بالوظائف لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها، بالإضافة إلى الدعم المالي لتطوير الأنظمة وقواعد البيانات والبنية التحتية لتقنية المعلومات. التحديات محدودية الموارد الخاصة بالأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية دعم الهيئة بالوظائف لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها كونها الجهة المعنية بالتأكد من توفر وسلامة وجودة وفعالية المستحضرات الصيدلانية والمنتجات والأجھزة الطبية الخاضعة لرقابتها، وذلك دعما لدور الهيئة التنظيمي والتنفيذي والرقابي ضمن المنظومة الصحية الحكومية المقترحات الدعم المالي لتطوير الأنظمة وقواعد البيانات والبنية التحتية لتقنية المعلومات دعم الجهات الصحية الحكومية لتتمكن من اكتمال ربط الأنظمة الإلكترونية على جميع المستويات القوى البشرية 2021 2154 موظفًا وموظفة ذكور 1756 إناث 398 الموظفون الجدد 114 متوسط أعمار الموظفين 38 عامًا ميزانية الهيئة 2021 750.400.000 المصروفات الإدارية 109.277.917 المصروفات التشغيلية 8.000.000 الابتعاث والتدريب 75.495.000 البرامج 50.556.000 المشاريـع 993.728.917 المجموع



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