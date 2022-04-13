اخبار السعوديه

عاجل | الغذاء والدواء تشكو محدودية الموارد

0 نشر
0 تبليغ

اختزلت الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقرير حديث التحديات التي تواجها بتحدٍ واحد فقط يتمثل بـ«محدودية الموارد الخاصة بالأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية».

واقترحت الهيئة في سياق التقرير دعمها بالوظائف لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها، بالإضافة إلى الدعم المالي لتطوير الأنظمة وقواعد البيانات والبنية التحتية لتقنية المعلومات.

التحديات

محدودية الموارد الخاصة بالأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية

دعم الهيئة بالوظائف لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها كونها الجهة المعنية بالتأكد من توفر وسلامة وجودة وفعالية المستحضرات الصيدلانية والمنتجات والأجھزة الطبية الخاضعة لرقابتها، وذلك دعما لدور الهيئة التنظيمي والتنفيذي والرقابي ضمن المنظومة الصحية الحكومية

المقترحات

الدعم المالي لتطوير الأنظمة وقواعد البيانات والبنية التحتية لتقنية المعلومات

دعم الجهات الصحية الحكومية لتتمكن من اكتمال ربط الأنظمة الإلكترونية على جميع المستويات

القوى البشرية 2021

2154 موظفًا وموظفة

ذكور 1756

إناث 398

الموظفون الجدد 114

متوسط أعمار الموظفين 38 عامًا

ميزانية الهيئة 2021

750.400.000

المصروفات الإدارية

109.277.917

المصروفات التشغيلية

8.000.000

الابتعاث والتدريب

75.495.000

البرامج

50.556.000

المشاريـع

993.728.917

المجموع


كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | الغذاء والدواء تشكو محدودية الموارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا