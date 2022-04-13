عاجل | الغذاء والدواء تشكو محدودية الموارد

واقترحت الهيئة في سياق التقرير دعمها بالوظائف لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها، بالإضافة إلى الدعم المالي لتطوير الأنظمة وقواعد البيانات والبنية التحتية لتقنية المعلومات.
التحديات
محدودية الموارد الخاصة بالأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية
دعم الهيئة بالوظائف لتمكينها من القيام بمهامها ومسؤولياتها كونها الجهة المعنية بالتأكد من توفر وسلامة وجودة وفعالية المستحضرات الصيدلانية والمنتجات والأجھزة الطبية الخاضعة لرقابتها، وذلك دعما لدور الهيئة التنظيمي والتنفيذي والرقابي ضمن المنظومة الصحية الحكومية
المقترحات
الدعم المالي لتطوير الأنظمة وقواعد البيانات والبنية التحتية لتقنية المعلومات
دعم الجهات الصحية الحكومية لتتمكن من اكتمال ربط الأنظمة الإلكترونية على جميع المستويات
القوى البشرية 2021
2154 موظفًا وموظفة
ذكور 1756
إناث 398
الموظفون الجدد 114
متوسط أعمار الموظفين 38 عامًا
ميزانية الهيئة 2021
750.400.000
المصروفات الإدارية
109.277.917
المصروفات التشغيلية
8.000.000
الابتعاث والتدريب
75.495.000
البرامج
50.556.000
المشاريـع
993.728.917
المجموع
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