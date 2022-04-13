22 دولة تحصل على خدمات جمعية سعودية

وأكد «البوعلي» شروع الجمعية في العمل بمبدأ «الاقتصاد الاجتماعي»، وأن الجمعية بيئة مؤثرة بأقل التكاليف من خلال بناء شراكات، لاستدامة العمل المالي، وذلك بتوقيع اتفاقيات وشراكات مع 20 شركة وجهة خيرية وخاصة وحكومية، وجرى من خلال التنسيق القيام بعدد من الأعمال التي تقدمها الجمعية، والتعاون معها في تحقيق أهدافها، لافتا إلى أن الجمعية جعلت «الاقتصاد الاجتماعي» أحد أهم التحديات التي من خلالها تنضج عملها الخيري بشكل أفضل، وتحقق استدامة مالية بصورة أسلم.
مسابقة فريدة
أشار رئيس «قبس» إلى أن مسابقة «سليمان الحماد الأسرية للقرآن والسنة» فريدة من نوعها، وفكرتها أن الأسرة داخل المنزل الواحد تتعاون لحفظ القرآن والسنة من خلال تقسيم أجزاء الحفظ بين أفراد الأسرة فيما بينهم، بواقع 2 إلى 6 من أفراد الأسرة، بهدف لم الأسرة في شهر رمضان، وذلك وفق 6 مستويات: «جزء واحد، وجزءان، و3 أجزاء، و4 أجزاء، و5 أجزاء، و15 جزءا (المستوى الذهبي)»، وفي مسار السنة النبوية هناك 6 مستويات لأحاديث نبوية، وتبلغ قيمة جوائزها الإجمالية 150 ألف ريال، معلنا استمرار المسابقة بشكل سنوي، ومن المقرر انطلاقها الأسبوع الجاري، وداعيا جميع الأسرة إلى المشاركة في هذه الفرصة السانحة من داخل المملكة وخارجها عبر برنامج «زووم» أو الحضور لمقر الجمعية.
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