موجة غبارية تشهدها أنحاء من العاصمة الرياض

تشهد أنحاء عدة من مدينة الرياض حاليا موجة غبارية، وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر قبل ساعتين من الموجة الغبارية التي تأثرت بها الرياض والرين والدوادمي والقويعية، في صدر تحذير قبل قليل من موجة غبار تتجه نحو عدة محافظات تابعة للمنطقة الشرقية منها الخفجي والنعيرية وحفر الباطن.



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