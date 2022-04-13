8 ملايين لتر من ماء زمزم للزوار

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدماتها خلال العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال منظومة خدمية متكاملة تعمل على مدى الساعة، حيث تحرص الرئاسة على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبوابه، وتنظيم الدخول والخروج منها، وتحديد مسارات ذوي الإعاقة من خلالها، وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات، وفي صحن المطاف والساحات والزوار بشكل عام، وغيرها.

فقد خصصت الوكالة لأعمال التطهير والتعطير عدة فرق موزعة في جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه، حيث غُسل المسجد الحرام 100 غسلة في العشر الأيام الماضية، قام بها أكثر من 4000 عامل وعاملة، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من 1.300.000 لتر من المطهرات، و25.000 لتر من المعطرات. وتم فرش أكثر 25 ألف سجاد، ورفع 1.500 طن من النفايات. وتتم عمليات التعقيم على مدى الـ24 ساعة باستخدام قرابة 300.000 لتر من المعقمات، لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات.