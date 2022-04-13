8 ملايين لتر من ماء زمزم للزوار

فقد خصصت الوكالة لأعمال التطهير والتعطير عدة فرق موزعة في جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه، حيث غُسل المسجد الحرام 100 غسلة في العشر الأيام الماضية، قام بها أكثر من 4000 عامل وعاملة، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من 1.300.000 لتر من المطهرات، و25.000 لتر من المعطرات. وتم فرش أكثر 25 ألف سجاد، ورفع 1.500 طن من النفايات. وتتم عمليات التعقيم على مدى الـ24 ساعة باستخدام قرابة 300.000 لتر من المعقمات، لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات.
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