18 بلاغا للبحث والإنقاذ يوميا

بينما تلقى فريق إنجاد للبحث والإنقاذ 261 بلاغا خلال الـ 14 يوما الماضية لمركبات عالقة بمختلف مناطق المملكة بواقع 18 بلاغا في اليوم الواحد، نجح أعضاء الفريق في استخراج شاحنة «تريلة» عالقة بالوحل والرمال منذ ما يقارب 14 يوما وتحمل حمولة تفوق الـ 20 طنا وذلك بعد أن وصلهم بلاغ من منطقة تبوك أقرته لجنة البلاغات، بأن قائد الشاحنة استنفد جميع المحاولات قبل الاتصال بالفريق وفي الحال تحرك أعضاء الفريق باتجاه الحالة من الرياض وحائل والقصيم وتبوك، ووصل إلى الموقع 48 عضوا مجهزين بالمركبات والمعدات اللازمة لمباشرة الحالة والتي استغرقت 7 ساعات متواصلة لإخراجها تخللها العديد من المحاولات إذ كانت قابعة داخل الوحل عدة أمتار وزاد من صعوبة الوضع حمولتها الزائدة وحجمها الكبير.

كما ورد للفريق بلاغ عن مفقود مترجلا على قدميه بالقرب من جبة التابعة لمنطقة حائل وبعد جمع المعلومات انطلق أعضاء الفريق للبحث عنه وتم العثور عليه بصحة من قبل فارسي الفريق محمد الشمري ورضاء الشمري.