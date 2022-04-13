174 شركة إعاشة تستعد لموسم الحج

وأكد رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة أحمد بن رابح الشريف، بالحفل السنوي لمنسوبي طائفة متعهدي الإعاشة، أن المتعهدين يعدون الحلقة الأقوى بمواسم الحج لأهمية الدور الكبير الذي يقومون به بتوفير الغذاء المتكامل لحجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه، ولافتا إلى أن اللقاء فرصة للقطاع لإعادة الترتيبات المتكاملة التي افتقدها بالسنتين الماضيتين.
وأضاف الشريف أن قطاع الإعاشة موعود بمحفزات ستساعده بالأعمال المناطة به بصورة مثالية، وتحدث عن التأهيل والتصنيف والفرق بينهما والمعايير الخاصة بهما ولائحة الاشتراطات الأساسية، وكافة الأعمال المتعلقة بقطاع الإعاشة والاستفسارات الهادفة لجميع القضايا، والتحديات التي يواجهها القطاع على مختلف الجوانب، مثمنا الدور الذي يقوم به أمين العاصمة المقدسة وبمتابعته للقطاع بشكل متواصل ودقيق.
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