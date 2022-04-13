تأثيث 227 وحدة سكنية بالشرقية

وأشاد أمير المنطقة بجهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتوفير المساكن المتنوعة المساحات والنماذج، ضمن حلول وخيارات متنوعة لمستفيدي برنامج «الإسكان التنموي» و«سكني»، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وألقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل كلمة أكد خلالها أن الوزارة تمكنت من تحقيق رغبات العديد من الأسر المستحقة في تملك المساكن المناسبة من خلال تطوير مبادرات نوعية ومشاركتكم في تفعيلها. وأضاف هذه المبادرات التي أثمرت عن شراكات متعددة خدمت آلاف الأسر ونتطلع للوصول إلى تمليك أكثر من 60 ألف أسرة خلال خمس السنوات القادمة في جميع مناطق المملكة، ولعل نموذج «جمعية بناء» في سرعة تمليك المساكن للفئات الأشد حاجة وتجهيز وحداتهم، وتأثيثها ثم وضع الخطط التنموية، نموذج رائع من قصص نجاح وتمكين تلك الأسر من أهلنا.
وأكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية بناء المهندس خالد الزامل أن الجمعية وقعت اتفاقية ثلاثية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» بهدف توفير 1000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة لتُمَكِّنهم من تملك المسكن الملائم، وتأتي هذه الاتفاقية سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي لتوفير الدعم السكني الملائم وزيادة الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، وامتدادًا للتعاون المستمر مع الجهات التنموية لتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين، وقد ساهم الحضور في الحفل في تغطية تكاليف شراء وتأثيث 227 وحدة سكنية يسكنها ألف يتيم ويتيمة وأرملة.
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