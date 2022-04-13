تزويد الحرمين الشريفين بنسخ مترجمة لمعاني القرآن الكريم

أوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن تزويد المسجد الحرام والمسجد النبوي بنسخ مترجمة لمعاني القرآن الكريم يؤكد رسالتها الحضارية وريادتها العالمية. وبين أن القيادة الرشيدة -حفظها الله- منذ عهد المؤسس -رحمه الله- ومن بعده أبناؤه البررة -رحمهم الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين -حفظهما الله- أخذوا على عواتقهم العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتوفير كل سبل الراحة والسكينة والطمأنينة، وتذليل المصاعب لهم، داعيًا للقيادة الرشيدة -أيدها الله- بدوام الصحة والعافية، وأن يجزيَهم خير الجزاء لما يقومون به في خدمة الإسلام والمسلمين.



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