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إيقاف 174 مخالفا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (174) مخالفًا لنظام البيئة، (51) مواطنًا و(101) مقيم من الجنسية السودانية، و(11) مقيمًا من الجنسية الهندية، و(6) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، ومقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمًا من الجنسية الصومالية، ارتكبوا مخالفات رعي (3015) متنًا من الإبل و(10953) رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طُبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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