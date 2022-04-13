7 رحلات يوميا لقطار الحرمين تنقل المعتمرين من مطار جدة

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إلى ذلك أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أن الرئاسة استطاعت بتضافر الجهود وتكامل الخدمات المقدمة، ومشاركة القطاعات المختصة، تفويج أكثر من مليوني معتمر خلال العشرة الأوائل من رمضان الحالي.
وأوضح أن الجهود أدت إلى توفير كافة الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام التي تعينهم على أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، وسط أجواء روحانية يحفها الأمن والأمان.
وبين أنه خلال العشرة الأوائل من رمضان شهد الحرمان الشريفان توافد أعداد من المعتمرين والمصلين والصائمين، بعد تخفيف الاحترازات، وأخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على عاتقها توفير أرقى الخدمات المتكاملة من خلال عدد من الإجراءات الخدمية والصحية لضمان سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.
قطار الحرمين السريع:
- يقدم خدماته لقاصدي بيت الله الحرام
- يسهل انتقال ضيوف الرحمن والزائرين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة خلال رمضان
- رحلات يومية حتى يتمكنوا من أداء العمرة بسهولة وزيارة المسجد النبوي الشريف
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