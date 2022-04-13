منصات تبرع رقمية تعطل نغمة «لله يا محسنين»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل المملكة التصدي لظاهرة امتهان التسول وممارسة الاستعطاف، واستغلال كرم الشعب السعودي وحبه للخير والعطاء، في جمع الأموال بدون مقابل أو حاجة، وما يترتب عليه في بعض الأحيان من انتهاك للطفولة، واتجار بالبشر وتمويل لجهات مشبوهة، وفرضت عقوبات على المتسولين ومن حرض على التسول بكافة أشكاله واقعيا وعبر وسائل التواصل الحديثة.

كما استثمرت البيانات والذكاء الاصطناعي في ظل ما تشهده من تحول رقمي، واستحدثت منظومة منصات رقمية حفظت كرامة المحتاجين وعطلت نغمة «لله يا محسنين»، ساهمت في جمع التبرعات وتوجيهها إلى المستحقين. في الوقت ذاته تستمر حملات الأمن العام في إطار محاربة التسول الذي يخطف الصدقات من محتاجيها.

المنصات الرقمية للعطاء والتبرع

ساهم

منصة توفر الفرصة لتقديم التبرعات الكترونيا للبرامج التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حول العالم، باستخدام البطاقات الائتمانية وآليات السداد الالكتروني، مع إمكانية تحديد المتبرع للدولة والبرنامج الذي يرغب التبرع له.

تيسرت

منصة رقمية تقدم فرصة آمنة لتقديم المساعدات لمن أثقلت كواهلهم الديون من المواطنين المعسرين ممن صدر بحقهم أمر تنفيذ قضائي من المحكمة.

إحسان

منصة وطنية تشرف عليها 11 هيئة حكومية، تغطي العديد من جوانب العمل الخيري، تجمع التبرعات بالذكاء الاصطناعي، تظل تحت مظلتها عدة مشاريع إغاثية ومنصات مثل تيسرت وفرجت.

تبرع

يعد نموذجا وطنيا تتجلى به أسمى معاني التكافل الاجتماعي، والحل الأسهل والأمثل لإيصال المتبرع بالمحتاج في جميع مناطق المملكة.

تقديم عملية تبرع آمنة تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

فرجت

وسيلة آمنة وسهلة يستطيع من خلالها المواطن والمقيم التبرع لمستحقي المساعدة من المحكومين في القضايا المالية غير الجنائية، وسداد ديونهم حيث يفرج عنه فورا.

زكاتي

خدمة الكترونية مجانية تقدمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمكن الأشخاص من أداء زكاتهم بشكل سلس وميسر من خلال خدمة سداد ومدى، لتصل إلى مستحقيها بشكل مباشر في الضمان الاجتماعي.

العقوبات الرادعة لمن امتهن التسول







السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد عن 50 ألف ريال، أو بهما معا لمن امتهن التسول أو حرض عليه.



بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معا، لمن امتهن التسول ضمن مجموعات.



يرحل كل من عوقب من الأجانب عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها.



يمنع الأجنبي المتسول من العودة للسعودية باستثناء أداء الحج أو العمرة.



تجوز مضاعفة العقوبة في حال التكرار، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.



الجهود السعودية في مكافحة التسول