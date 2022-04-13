توزيع 8 ملايين لتر من ماء زمزم خلال العشر الأوائل بالمسجد الحرام

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وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية ووكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري، أن وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية تعمل على عدد من الخدمات، حيث أشرفت الوكالة على تجهيز المكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره.
الإشراف على الساحات
كما تحرص الوكالة عبر الإدارات التابعة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تنظيم الساحات، وتنظيم حركة تنقلهم داخل المسجد الحرام وساحاته عبر مراقبين موزعين على الممرات الرئيسة والفرعية.
كما خصصت الوكالة لأعمال التطهير والتعطير عدة فرق توزع في جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه، بحيث يغسل المسجد الحرام 100غسلة في العشر الأيام الماضية، ونفذها 4000 عامل وعاملة، وفي كل عملية تطهير تستهلك 1.300.000 لتر من المطهرات، و25.000 لتر من المعطرات، وتتم عمليات التطهير بأجود أنواع المواد المطهرة التي جلبت خصيصا للمسجد الحرام، وفرش 25 ألف سجاد، وترحيل 1.500 طن من النفايات، وتجري عمليات التعقيم على مدار الساعة باستخدام قرابة 15.000 لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات لأجل خلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة، وجهزت 70 فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على تعقيم جنبات المسجد الحرام كافة وساحاته الخارجية، ودورات المياه، بمواد جرى اختيارها بعناية فائقة وخاصة، وصديقة للبيئة، وذلك لسلامة القاصدين.
من جهة أخرى دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أمس الأول، المجسم التعريفي للمعالم بالحرم المكي الشريف، الذي يجري خلاله نقل معلومات دينية وتاريخية عن المسجد الحرام، وإبراز جهود الدولة المباركة من خلال الأفلام الوثائقية للرئاسة، وإضافة باركود الخريطة التفاعلية للمسجد الحرام بعدة لغات وتفعيلها في خدمة إرشاد التائهين.
توزيع ماء زمزم شمل:
- 8 ملايين لتر من ماء زمزم منها:
- 3 ملايين عبوة ذات الاستخدام الواحد
- 25.000 حافظة ماء زمزم عبر حقائب الظهر
- 250 حقيبة
- 58 عربة ذكية سعة 80 لترا
- 33 من العربات الخاصة بمسارات المطاف سعة 100 عبوة
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