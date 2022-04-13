شكرا لقرائتكم خبر توزيع 8 ملايين لتر من ماء زمزم خلال العشر الأوائل بالمسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 8 ملايين لتر من ماء زمزم على قاصدي المسجد الحرام خلال العشر الأوائل من رمضان المبارك، وذلك من خلال منظومة خدمية متكاملة تعمل على مدار الساعة، حيث تحرص الرئاسة على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم والتشغيل وعمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام، وفتح أبواب المسجد الحرام، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوي الإعاقة من خلالها، وتوزيع عبوات ماء زمزم المبارك على المصليات وفي صحن المطاف والساحات والزوار بشكل عام وغيرها.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والتطويرية ووكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري، أن وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية تعمل على عدد من الخدمات، حيث أشرفت الوكالة على تجهيز المكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره.

الإشراف على الساحات

كما تحرص الوكالة عبر الإدارات التابعة على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تنظيم الساحات، وتنظيم حركة تنقلهم داخل المسجد الحرام وساحاته عبر مراقبين موزعين على الممرات الرئيسة والفرعية.

كما خصصت الوكالة لأعمال التطهير والتعطير عدة فرق توزع في جميع جنبات المسجد الحرام ومرافقه، بحيث يغسل المسجد الحرام 100غسلة في العشر الأيام الماضية، ونفذها 4000 عامل وعاملة، وفي كل عملية تطهير تستهلك 1.300.000 لتر من المطهرات، و25.000 لتر من المعطرات، وتتم عمليات التطهير بأجود أنواع المواد المطهرة التي جلبت خصيصا للمسجد الحرام، وفرش 25 ألف سجاد، وترحيل 1.500 طن من النفايات، وتجري عمليات التعقيم على مدار الساعة باستخدام قرابة 15.000 لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات لأجل خلق أجواء تعبدية صحية خالية من الأوبئة، وجهزت 70 فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على تعقيم جنبات المسجد الحرام كافة وساحاته الخارجية، ودورات المياه، بمواد جرى اختيارها بعناية فائقة وخاصة، وصديقة للبيئة، وذلك لسلامة القاصدين.

من جهة أخرى دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أمس الأول، المجسم التعريفي للمعالم بالحرم المكي الشريف، الذي يجري خلاله نقل معلومات دينية وتاريخية عن المسجد الحرام، وإبراز جهود الدولة المباركة من خلال الأفلام الوثائقية للرئاسة، وإضافة باركود الخريطة التفاعلية للمسجد الحرام بعدة لغات وتفعيلها في خدمة إرشاد التائهين.

توزيع ماء زمزم شمل:

