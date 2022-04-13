«الصحة الخليجي» يحذر من أعراض السكريات في رمضان

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وأوضح المجلس الصحي أن الحد المسموح به في تناول السكريات يقدر للشخص البالغ بـ 7 ملاعق صغيرة من السكر (34 جراما) يوميا، مبينا أن من يتجاوز في تناوله للسكريات الحد الموصى به طبيا من المتوقع أن يشعر بخمسة أعراض، أولها الخمول بعد الأكل، أو الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية، أو الشعور بالعطش، وتراكم الدهون بالجسم، إضافة إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم.
وشدد على ضرورة اتباع نظام صحي متوازن خلال مدة الإفطار أو السحور، وأن يكون متنوعا، ولتجنب حصول المضار الخمسة يجب التقليل من استهلاك الحلويات خاصة أثناء وجبة الإفطار أو بعدها مباشرة.
5 أعراض لتجاوز السكريات الموصى بها:
- الخمول بعد الأكل
- الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية
- الشعور بالعطش
- تراكم الدهون بالجسم
- ارتفاع نسبة السكر بالدم
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