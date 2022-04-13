شكرا لقرائتكم خبر «الصحة الخليجي» يحذر من أعراض السكريات في رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون من تجاوز الحد الموصى به طبيا في تناول السكريات خلال رمضان.

وأوضح المجلس الصحي أن الحد المسموح به في تناول السكريات يقدر للشخص البالغ بـ 7 ملاعق صغيرة من السكر (34 جراما) يوميا، مبينا أن من يتجاوز في تناوله للسكريات الحد الموصى به طبيا من المتوقع أن يشعر بخمسة أعراض، أولها الخمول بعد الأكل، أو الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية، أو الشعور بالعطش، وتراكم الدهون بالجسم، إضافة إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم.

وشدد على ضرورة اتباع نظام صحي متوازن خلال مدة الإفطار أو السحور، وأن يكون متنوعا، ولتجنب حصول المضار الخمسة يجب التقليل من استهلاك الحلويات خاصة أثناء وجبة الإفطار أو بعدها مباشرة.

5 أعراض لتجاوز السكريات الموصى بها:

