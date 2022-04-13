توقعات بهطول أمطار رعدية على 10 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداء من اليوم حتى السبت المقبل. ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع إلى توخي الحيطة والحذر بناء على التنبيهات الواردة من المركز بهطول الأمطار. وبين تقرير المركز أنه ستتأثر 10 مناطق بأمطار متوسطة في مجملها ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول. وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على سلامتهم. مناطق تتأثر بالأمطار:





الرياض



مكة المكرمة



المدينة المنورة



الباحة



عسير



جازان



نجران



القصيم



حائل



الشرقية



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