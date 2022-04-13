«الشجرة» مشروع يوثق ذاكرة الإنسان السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء»، مشروع «الشجرة» الذي يُوثّق ذاكرة الإنسان السعودي وبصمته الواضحة في مختلف المجالات، وذلك ضمن البرنامج الوطني «مبادرة إثراء المحتوى»، الهادف إلى تنمية صناعة المحتوى المحلي وتعزيز فرصه بالمملكة في شتى القطاعات الثقافية والإبداعية. وأوضح مدير المشروع عبدالجليل الناصر، أن المشروع يُوثّق ذاكرة الإنسان في المملكة، ويركّز بشكل أساسي على فئة عمرية محددة تشمل الآباء والأجداد الذين شهدوا مراحل التطور والتغير في المملكة حتى الوصول إلى النهضة التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن التوثيق من وجهة نظر الناس من مختلف مناطق المملكة يعطيه منظورا مختلفا. إضاءات على المشروع:





أكمل 23 يوم تصوير في 13 مدينة



التقى من خلالها بـ48 شخصية



تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر



صناعة أرشيف 46 ساعة تسجيل مصورة



20 مواطنا ومواطنة يعملون بالمشروع



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