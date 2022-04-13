شكرا لقرائتكم خبر لقاء افتراضي عن سلامة الغذاء في المطبخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتناول اللقاء محاور متعددة تتمثل في عرض لاستراتيجية هيئة فنون الطهي الرامية إلى تطوير القطاع والعاملين والمستثمرين فيه، والتعريف بأهمية سلامة الغذاء عن طريق الاهتمام بطرق إعداده وتخزينه بأفضل الطرق، بالإضافة إلى استعراض لمبادرات دعم الأسر المنتجة، واستعراض لأبرز الفعاليات والمهرجانات التي تتيح لهذه الأسر فرص المشاركة المستقبلية.
ويأتي كخامس اللقاءات المفتوحة التي دأبت الهيئة على تنظيمها بهدف تنويع القنوات الاتصالية مع المنتمين والعاملين والمستثمرين في قطاع الطهي وفنونه بالمملكة، وتسليط الضوء على استراتيجية الهيئة ومبادراتها النوعية، والاستماع إلى الأفكار والرؤى والتوجهات التطويرية.
كانت هذه تفاصيل خبر لقاء افتراضي عن سلامة الغذاء في المطبخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.