شكرا لقرائتكم خبر لقاء افتراضي عن سلامة الغذاء في المطبخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم هيئة فنون الطهي اليوم لقاء افتراضيا مفتوحا بعنوان «سلامة الغذاء في المطبخ»، للحديث عن سلامة الغذاء وأهميتها في المطبخ، ودعم الأسر المنتجة، وذلك بحضور جمع من المتخصصين والممارسين لفنون الطهي والهواة.

ويتناول اللقاء محاور متعددة تتمثل في عرض لاستراتيجية هيئة فنون الطهي الرامية إلى تطوير القطاع والعاملين والمستثمرين فيه، والتعريف بأهمية سلامة الغذاء عن طريق الاهتمام بطرق إعداده وتخزينه بأفضل الطرق، بالإضافة إلى استعراض لمبادرات دعم الأسر المنتجة، واستعراض لأبرز الفعاليات والمهرجانات التي تتيح لهذه الأسر فرص المشاركة المستقبلية.

ويأتي كخامس اللقاءات المفتوحة التي دأبت الهيئة على تنظيمها بهدف تنويع القنوات الاتصالية مع المنتمين والعاملين والمستثمرين في قطاع الطهي وفنونه بالمملكة، وتسليط الضوء على استراتيجية الهيئة ومبادراتها النوعية، والاستماع إلى الأفكار والرؤى والتوجهات التطويرية.