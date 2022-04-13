شكرا لقرائتكم خبر برامج تدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة نجران برامجها التدريبية المتخصصة لشاغلي الوظائف التعليمية من منسوبي التعليم العام بالمنطقة. وأوضحت الجامعة أن البرنامج التدريبي يشمل دورات متخصصة، منها مهارات التدريس الفعال، واليوم العالمي للعصا البيضاء المفهوم والغاية، وكيفية إعداد البرامج الإرشادية للمرشدين والموجهين الطلابيين، وأساليب وطرق تعليم ذوي الإعاقة البصرية وحقوقهم، والمهارات الحديثة في إدارة الأزمات والمخاطر وفق رؤية 2030، إضافة إلى ذوي الإعاقة نحو عالم شامل ومستدام، والتنمر، وحقوق الطفل.



كانت هذه تفاصيل خبر برامج تدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.