تدريب 1.9 مليون مسن على استخدام التطبيقات

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وطبقا لأحدث إحصائية عن التعداد السكاني في المملكة والصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن عدد السكان يبلغ 35,013,414 نسمة، عدد من تجاوز الستين عاما منهم أو بدأ مرحلة التقاعد هو 1,919,322، بنسبة تتجاوز 5.4% من إجمالي عدد السكان.
ويتم تعريف كبار السن بأنهم كل من تجاوز الستين عاما من كلا الجنسين. بينما يعرف المتقاعدون والمتقاعدات بأنهم: كل من انتهت فترة خدمتهم العملية وبدؤوا مرحلة التقاعد، طبقا لأحدث إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء لعام 2022، فإن إجمالي عدد المتقاعدين في المملكة هو 730,431,000.
التقنية وكبار السن
- خدمات يقدمها أبشر
- 23 مليون مستخدم مفعل
- 279 خدمة الكترونية
أبرز الخدمات
- خدمة الجوازات
- الاستعلامات الالكترونية
- الأحوال المدنية
- إدارة التفاويض
- خدمات المرور
- خدمات وزارة الحج والعمرة
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