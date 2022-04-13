تدريب 1.9 مليون مسن على استخدام التطبيقات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تدريب كبار السن على استخدام التطبيقات الالكترونية، أطلق مجلس شؤون الأسرة في عدد من مناطق المملكة المرحلة الثالثة من مبادرة «التقنية للكل» بتنفيذ برنامج تدريبي تقني، وذلك بالتعاون مع وزارتي الرياضة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وقال المجلس إن تمكين كبار السن من الدخول إلى تطبيق «أبشر» واستكمال إجراءاتهم بأنفسهم يحافظ على سرية بياناتهم.

وطبقا لأحدث إحصائية عن التعداد السكاني في المملكة والصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن عدد السكان يبلغ 35,013,414 نسمة، عدد من تجاوز الستين عاما منهم أو بدأ مرحلة التقاعد هو 1,919,322، بنسبة تتجاوز 5.4% من إجمالي عدد السكان.

ويتم تعريف كبار السن بأنهم كل من تجاوز الستين عاما من كلا الجنسين. بينما يعرف المتقاعدون والمتقاعدات بأنهم: كل من انتهت فترة خدمتهم العملية وبدؤوا مرحلة التقاعد، طبقا لأحدث إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء لعام 2022، فإن إجمالي عدد المتقاعدين في المملكة هو 730,431,000.

التقنية وكبار السن







خدمات يقدمها أبشر



23 مليون مستخدم مفعل



279 خدمة الكترونية



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