قاموس بلغة الإشارة للمصطلحات الطبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الجمعية السعودية للتمريض المهني مذكرة تفاهم مع جمعية لغة الإشارة السعودية، تهدف إلى إقامة شراكة طويلة الأمد بين الطرفين للإسهام في تحقيق أهداف مشتركه متمثلة في النهوض بصحة المجتمع، عبر تمكين الممرضين في مجال الرعاية الصحية من خلال تقديم برامج تدريبية قصيرة ومتوسطة للممارسين الصحيين؛ لتطوير مستواهم المهني والوظيفي، وإنشاء قاموس إشاري للمصطلحات الطبية الشائعة والمهمة.

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