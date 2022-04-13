المقررات الالكترونية.. مستقبل مشرق للأجيال الجديدة

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وأتاحت الوزارة المقررات الالكترونية للمناهج الدراسية الجديدة التي أقرتها خلال العام الدراسي الجديد عبر منصة «مدرستي» لطلاب وطالبات التعليم العام، وفق معايير التعليم الالكتروني الصادرة عن المركز الوطني للتعليم الالكتروني من حيث التصميم والتفاعل والعدالة وإمكانية الوصول والقياس والتقويم.
وأكدت أن تلك المقررات تضم المواد الدراسية الجديدة التي تمت إضافتها للمرة الأولى هذا العام، بهدف دعم وضبط جودة التعليم الالكتروني، وتوفير تجربة تعليمية مرنة تحقق تكافؤ فرص الحصول على التعليم. وإلى جانب هذا، نجحت الوزارة في توفير البدائل المناسبة بما يضمن سير العملية التعليمية في المدارس الحكومية عن بعد لمن لا يتوفر لديه إنترنت أو جهاز ذكي، وذلك من خلال توفير قنوات عين دروس على موقع يوتيوب، للرجوع إليها وحضور الشروحات في أي وقت.
7 أهداف
- دعم وضبط جودة التعليم الالكتروني
- تحسين نواتج التعلم
- تمكين القياس المعياري
- تعزيز الدافعية للتعلم من خلال توفير وسائط متعددة
- توفير تجربة تعليمية معيارية ومرنة
- دعم المدرسة والمعلم في تطبيق التعليم الالكتروني
- دعم استمرارية التعليم وفق أفضل الممارسات العالمية
- تنمي مهارات الطلاب بما يتفق مع متطلبات القرن الـ21
- يسهل استخدامها في أي وقت وأي مكان ولأي شخص
- تسهل على أولياء الأمور متابعة التحصيل الدراسي لأبنائهم
عناصر تفاعلية
- الإنفوجرافيك
- الموشن جرافيك
- الفيديوهات التعليمية القصيرة والشيقة- الأنشطة التفاعلية
- نقاشات وواجبات - ملخصات الدروس
المقررات الالكترونية تضم:
- اللغة الإنجليزية في منهجها المطور
- مادة التفكير الناقد- المهارات الحياتية والأسرية
- مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس
- المهارات والتقنيات الرقمية
كيف أتعامل مع منصة مدرستي؟
- أسجل الدخول للمنصة عند العودة للمنزل
- أستعرض الجدول الدراسي وأقوم بأداء الواجبات
- أستفيد من الشروحات التي يرفعها المعلم في حصص الجدول
- أتواصل مع معلمتي وأسأل عن أي نقاط صعبة لم أتمكن من فهمها- أستفيد من التقييم الذاتي لقياس مدى فهمي من خلال أيقونة «مقرراتي»
المستفيدون والمتفاعلون
- 4.2 ملايين طالب مستفيد
- 84 % من إجمالي الطلاب مستفيدون
- 5 ملايين عدد إجمالي الطلاب
- 411 ألف معلم ومعلمة
- 21 ألفا من قائدي المدارس
عدد الواجبات عبر المنصة:
- 696 ألف واجب مدرسي
- 972 ألفا الإجمالي يومي الأحد والاثنين
- 140 % ارتفاع أرقام المستفيدين يوم الثلاثاء
- 2.9 مليون طالب مستفيد في أسبوع التهيئة الأول
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