شكرا لقرائتكم خبر الأمن السيبراني يدعو لحماية البيانات بنسخ احتياطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني إلى حفظ البيانات المهمة عبر «النسخ الاحتياطي» لحمايتها من الضياع ما يسمح باستعادتها عند فقدانها. والنسخ الاحتياطي هو نسخ وأرشفة المعلومات أو البيانات عبر وسائط تخزين خارجية بغرض استعادتها حال ضياعها أو فقدانها. وأشارت إلى أنه يفضل النسخ بشكل دوري لكن إنشاء نسخة احتياطية فور عمل أي تحديثات مهمة يحمي من ضياع بياناتك. وهناك أهمية للنسخ الاحتياطي حيث يحفظ البيانات المهمة في حالة الحذف المباغت أو التعطل المفاجئ في النظام، كما يسمح باستعادة البيانات المهمة في الوقت المناسب، ويحافظ على مستوى الإنتاجية ويسهم في تقليل التكاليف الحاصلة من ضياع البيانات.



كانت هذه تفاصيل خبر الأمن السيبراني يدعو لحماية البيانات بنسخ احتياطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.