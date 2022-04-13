محمد بن مسعود - الدمام - بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى دولة السيد شهباز شريف بمناسبة انتخابه رئيساً لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية. واعرب جلالته في البرقية عن خالص تهانيه، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله لتحقيق تطلعات الشعب الباكستاني الشقيق في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – جلالة الملك يهنئ رئيس وزراء باكستان بمناسبة انتخابه رئيساً جديدا للوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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