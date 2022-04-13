اخبار الخليج – سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهنئ رئيس وزراء باكستان بمناسبة انتخابه رئيساً جديداً لوزراء باكستان

محمد بن مسعود - الدمام - بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، برقية تهنئة إلى دولة السيد شهباز شريف، بمناسبة انتخابة رئيسًا لوزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وأعرب سموه في البرقية عن أطيب التهاني والتمنيات له بالتوفيق والنجاح في مهام عمله لتحقيق تطلعات الشعب الباكستاني الشقيق نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار.