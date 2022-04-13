احذر.. استشاري يكشف عن المسبب الأول لجلطات القلب في العالم

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، أن ارتفاع الكلسترول من الأسباب التي تساهم في تضيق الصمام الأورطي في كبار السن.
وأوضح في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أن إهمال ارتفاع الكلسترول الضار LDL فوق 130 للشخص السليم هو المسبب الأول لجلطات القلب في العالم.
وأوضح أن ما يساهم في إنزال الضغط المرتفع من غير دواء:
١.الحميه عن الملح.
٢.الرياضة.
٣.انزال الوزن.
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٤.تناول الخضروات والفواكه.
٥.تقليل القهوة/الشاهي .
٦.إيقاف التدخين والكحوليات.
٧.الابتعاد عن السهر.
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