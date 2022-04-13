محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : المجلس الرئاسي يصدر 10 قرارات جمهورية هامة تتضمن البنك المركزي والمرتبات.. والبدء في تنفيذها وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة (تفاصيل)

كشفت مصادر مطلعة عن عدد من القرارات التي اتخذها المجلس الرئاسي اليمني.

وقالت المصادر ان مجلس القيادة الرئاسي اتخذ خلال الساعات الماضية 10 قرارات هامة سيتم البدء في تنفذها خلال 48 ساعة.

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وبحسب المصادر فقد جاءت القرارات كالتالي:

1_ عودة قيادات السلطة التشريعية والتنفيذية للعاصمة عدن وبسط إرادتها.

2_ القضاء على المظاهر المسلحة وسحب المليشيات العسكرية المرابطة بشقره والشيخ سالم.

3_ إعادة هيكلة البنك المركزي ووقف جميع البنوك الخاصة والمصارف حتى يتم اعتمادها من قبل البنك المركزي.

4_ وقف جميع الشركات العاملة بإبار النفط والغاز ومناجم الذهب حتى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

5_ وقف جميع معاملات الأراضي والعقود التي صرفت مندو العام 1994 م حتى الآن، ويتم البت بها من قبل الوزير المختص.

6_ إعادة جميع المصانع والمزارع والجمعيات التعاونية التي تم البسط عليها أو خصخصتها للدولة ويتم البث بها من قبل الوزير المختص.

7_ يتم صرف جميع المستحقات المالية لمنتسبي الجيش والأمن.

8_ إلغاء جميع الرتب العسكرية التي صدرت مندو العام 2012 وحتى الآن ويتم التعامل معها حسب صلاحية الوزير المختص.

9_ وقف جميع القوات العسكرية التي تستلم مرتباتها من دول الجوار ولا تخضع للوزير المختص.

10_ سحب جميع المليشيات العسكرية المرابطة بجانب آبار النفط والغاز والذهب، وإحلال محلها قوات عسكريه وطنيه.

وفجر الخميس 7 أبريل/نيسان 2022، أعلن عبد ربه منصور هادي نقل جميع صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي مكون من 8 أعضاء، وأعفى نائبه اللواء علي محسن الأحمر من منصبه، وذلك تزامناً مع دعم سعودي بـ3 مليارات دولار، تتقاسم مليارَين منها مع الإمارات.

ويتولى مجلس القيادة الرئاسي الجديد باليمن “إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية”، ليطوي بذلك فترة حكم “هادي”، الذي يعد الرئيس الثاني للجمهورية اليمنية والقائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، منذ فبراير 2012.

ويتكون المجلس من رشاد محمد العليمي رئيساً، وعضوية 7 أعضاء هم: سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيدي، وفرج البحسني.