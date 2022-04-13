- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
اختتم نادي الصم بالرياض برنامجه الرمضاني للأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والاجتماعية للعام 1443هـ . بمشاركة نادي الصم مع الإتحادات الرياضية للسامعين في المجالات الرياضية المختلفة ، لأول مرة في تاريخ النادي منذ ٤٠ عامًا ، وذلك بمقر النادي في مدينة الرياض ، بحضور الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود آل سعود، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء ذوي الإعاقة.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالرياض الأستاذ علي الهزاني أن النادي لأول مرة يتيح مشاركة الصم مع السامعين في الاتحادات الرياضية المتنوعة والتي تهدف إلى خدمة فئة الصم ودمجهم في المجتمع, مما يؤكد قوة البرامج المقدمة لهم . وأعرب أعضاء مجلس إدارة نادي الصم عن شكرهم للقيادة الحكيمة على حرصهم ودعمهم لفئة الصم في جميع المجالات.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرةً منذ 40 عاماً.. مشاركة نادي الصم مع اتحادات السامعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.