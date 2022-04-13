لأول مرةً منذ 40 عاماً.. مشاركة نادي الصم مع اتحادات السامعين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

اختتم نادي الصم بالرياض برنامجه الرمضاني للأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والاجتماعية للعام 1443هـ . بمشاركة نادي الصم مع الإتحادات الرياضية للسامعين في المجالات الرياضية المختلفة ، لأول مرة في تاريخ النادي منذ ٤٠ عامًا ، وذلك بمقر النادي في مدينة الرياض ، بحضور الأميرة دانية بنت عبدالله بن سعود آل سعود، المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء ذوي الإعاقة.

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الصم بالرياض الأستاذ علي الهزاني أن النادي لأول مرة يتيح مشاركة الصم مع السامعين في الاتحادات الرياضية المتنوعة والتي تهدف إلى خدمة فئة الصم ودمجهم في المجتمع, مما يؤكد قوة البرامج المقدمة لهم . وأعرب أعضاء مجلس إدارة نادي الصم عن شكرهم للقيادة الحكيمة على حرصهم ودعمهم لفئة الصم في جميع المجالات.