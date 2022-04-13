اخبار الخليج – «الصحة» تسجل 513 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 602

محمد بن مسعود - الدمام - ظهور مفاجئ يصدم جميع اليمنيين في الداخل والخارج .. أول ظهور صادم وغير متوقع للرئيس هادي بعد نقل صلاحياته إلى المجلس الرئاسي واستقالته .. لن تصدق كيف ظهر! (صورة)

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