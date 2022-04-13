أوكرانيا تعلن عدد اللاجئين العائدين إلى ديارهم

عاد أكثر من 870 ألف أوكراني، من بينهم نساء وأطفال، إلى بلادهم منذ بدء الحرب، بحسب ما أعلن حرس الحدود في البلد الأوروبي، يوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم حرس الحدود، أندريه ديمتشينكو “في الوقت الحالي، يعود 25 إلى 30 ألف أوكراني يوميا إلى بلادهم. وعلى عكس الأيام الأولى عندما كان الأمر يتعلق غالباً برجال، ثمة نساء وأطفال ومسنون أيضا في الوقت الراهن”.

وفي 3 أبريل، أوردت وزارة الداخلية عودة 537 ألف أوكراني إلى ديارهم مستندة بذلك على إحصاء إدارة حرس الحدود الحكومية.

وأضاف المتحدث “يقولون إنهم يرون أن الوضع بات أكثر أمانًا، خصوصا في المناطق الغربية ولم يعد بإمكانهم البقاء في الخارج، وهم مستعدون للعودة إلى البلاد والبقاء فيها”.

وفر أكثر من 4,6 ملايين لاجئ أوكراني من بلادهم منذ العمليات العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، وفق تعداد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الثلاثاء.

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ولم تشهد أوروبا مثل هذا التدفق من اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين داخل أوكرانيا بنحو 7,1 ملايين، بحسب آخر تعداد صادر عن المنظمة في 5 أبريل.

واضطر نحو 12 مليون شخص، أي أكثر من ربع السكان، إلى مغادرة منازلهم إما عن طريق عبور الحدود بحثاً عن ملجأ في البلدان المجاورة وإما سعيا الى ملاذ آمن آخر في أوكرانيا.