اخبار دوليه – هوندا تخطط لاستثمار 40 مليار دولار على السيارات الكهربائية وإطلاق 30 سيارة بحلول عام 2030

محمد بن مسعود - الدمام - في العام الماضي، كشفت شركة هوندا أنها تعتزم تحويل جميع مبيعاتها من السيارات إلى سيارات كهربائية وسيارات خلايا الوقود بحلول عام 2040. ولكي تتمكن من التخلص تدريجيًا من السيارات التي تعمل بالغاز، سيتعين على الشركة إطلاق مجموعة واسعة من السيارات عديمة الانبعاثات التي يمكن للعملاء الاختيار من بينها.

والآن، أعلنت الشركة أنها ستنفق 5 تريليون ين أو حوالي 40 مليار دولار على جهود الكهربة خلال السنوات العشر المقبلة.

وقالت الشركة أيضًا إنها تخطط لإطلاق 30 طرازًا من السيارات الكهربائية بحلول عام 2030 بحجم إنتاج يبلغ 2 مليون سيارة سنويًا. والهدف هو أن تشكل السيارات الكهربائية 40 في المائة من أسطولها بحلول نهاية العقد.

ووفقًا لتقارير TechCrunch، تخطط هوندا باتخاذ خطوة كبيرة في اليابان من خلال تقديم إصدار سيارة كهربائية صغيرة وبتكلفة منخفضة للغاية، أي حوالي 8000 دولار، بحلول عام 2024.

كما انها ستطلق سيارات Prologue و Acura الكهربائية، وكلاهما تم تطويرهما بالاشتراك مع جنرال موتورز في شمال أمريكا في نفس العام.

وفي أوائل شهر أبريل، أعلنت شركتي هوندا وجنرال موتورز أنهما يعملان معًا لتطوير مجموعة من السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة استنادًا إلى بنية عالمية وتكنولوجيا بطاريات Ultium من جنرال موتورز.

جدير بالذكر ان هوندا لديها خطط لا تشمل جنرال موتورز، وهي تستخدم جزءًا من ميزانيتها البالغة 40 مليار دولار لتطوير السيارة الكهربائية الخاصة بها. كما انها تستكشف إمكانية التعاون مع شركات أخرى لإنتاج البطاريات. وبالإضافة إلى ذلك، تستثمر 43 مليار ين (حوالي 343 مليون دولار) في بناء خط تجريبي للبطاريات الصلبة بحلول عام 2024.