أسعار الذهب ترتفع أكثر من 1٪

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

ارتفعت أسعار الذهب بما يزيد على واحد في المائة اليوم الثلاثاء إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة، في حين جاءت بيانات التضخم الأمريكية متوافقة مع توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ربما لا يحتاج إلى أن يبالغ في تشديد السياسة النقدية في الأجل الطويل.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1967.61دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1839 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته في نحو شهر. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند التسوية 1.4 في المائة إلى 1976.10 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد أن أظهرت بيانات التضخم تسارعا في مارس، لكن أقل مما توقعه العديد من أطراف السوق.

ووفقا لرويترز قال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى واندا: “هذا لا يغير شيئا على المدى القصير .. إذ لا يزال من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل لترويض التضخم”.

ونزل سعر البلاديوم 3.5 في المائة إلى 2346.66 دولار للأوقية بفعل عمليات جني أرباح. وكان قد سجل أعلى مستوياته منذ 24 مارس عند 2550.58 دولار أمس بعد تعليق بورصة لندن تداول هذا المعدن الذي يأتي من روسيا.

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وانخفض البلاتين 1.2 في المائة إلى 964.79 دولار.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 25.35 دولار للأوقية.