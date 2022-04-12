طريقة حذف مشروع في مسابقة مدرستي تبرمج بالخطوات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نشرت إدارة تعليم القنفذة إنفوجرافيك أوضحت من خلاله، طريقة حذف مشروع في مسابقة مدرستي تبرمج (2) “مشاركة” لمعلم أو طالب. ويمكن حذر مشروع من خلال الخطوات التالية: 1- تسجيل الدخول للمسابقة عن طريق الضغط على سجل الآن 2- نستخدم حساب المنصة للتسجيل 3- اضغط على مشاريعي أخبار قد تهمك 4- اضغط على تفاصيل 5- اضغط على إلغاء التسجيل في المشروع 6- اضغط على نعم

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