الجيش اليمني: 1230 خرقا للهدنة الأممية من قبل ميلشيا الحوثي الإرهابية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد الركن عبده مجلي، اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش عازمة على هزيمة المليشيات الحوثية والمشروع التوسعي الإيراني، و ستبقى سداً منيعاً في مواجهة الانقلاب والإرهاب.

وفي بيان صحفي، استعرض ناطق القوات المسلحة الخروقات والانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية للهدنة الأممية لليوم الحادي عشر على التوالي، مشيرا الى أنها بلغت 1230 خرقاً في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب، وتعز والجوف وحجة والضالع وصعدة.

وأكد العميد مجلي أن قوات الجيش الوطني ملتزمة بشكل تام وكامل بوقف إطلاق النار وفقاً للهدنة الأممية وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، في ظل تواصل تصعيد المليشيا الحوثية وخروقاتها للهدنة.

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ولفت إلى أن عناصر الاستطلاع لقوات الجيش في جبهات مأرب رصدت خلال الـ11 يوما الماضية، ارتكاب المليشيا الحوثية 226 خرقاً للهدنة، منها 120 خرقاً في الجبهات الجنوبية أهمها مناطق العمود والأعيرف والردهة والفليحة وام ريش وذنة، و106 خروقات في الجبهات الغربية والشمالية الغربية للمحافظة في منطقة رغوان والمخدرة وصرواح.

وأوضح أن تلك الخروقات تنوّعت في استهداف مواقع قواتنا بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة وبالعيارات المختلفة، إضافة إلى استهداف مواقعنا بالطائرات المسيّرة المتفجرة وكذا نشر قناصين أمام مواقع قواتنا.

وأضاف “تواصل المليشيات الحوثية في الدفع بتعزيزات إلى مختلف مواقعها القتالية في الجبهات الجنوبية للمحافظة لعدد أكثر من 40 طقماً قتالياً محمّلة بالعتاد والأفراد وفي جبهة ذنة تم الدفع بدبابة وعربة BMB وعربتين صواريخ كاتيوشا”، لافتا إلى استهداف المليشيا الحوثية الأعيان المدنية في ضواحي محافظة مأرب بصاروخ باليستي أسفر عن أضرار مادية بممتلكات المواطنين.

وأكد العميد مجلي أن قوات الجيش كسرت جميع العمليات الهجومية الحوثية في منطقة الفليحة والأعيرف وأم ريش جنوب مأرب وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد أن أبطال الجيش تصدوا للتسللات الحوثية في الجبهات الشمالية الغربية في المخدرة وصرواح ورغوان وأجبروا المليشيات على الفرار بعد تكبيدها عشرات القتلى والجرحى.

وفي محافظة تعز أفاد ناطق القوات المسلحة أن قوات الجيش رصدت ارتكاب المليشيا الحوثية 342 خرقاً للهدنة في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الغربية، لافتا إلى أنها أطلقت قذائف الهاون والمدفعية على المناطق السكنية في محيط معسكر الدفاع الجوي و معسكر المطار القديم ومنطقة بير باشا وكذلك في جبهتي مقبنة والضباب ومنطقة البرح .

وبيّن أن الخروقات تنوعت بين استهداف مواقع قواتنا بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة وكذلك استحداث قناصين أمام مواقعنا القتالية، والدفع بتعزيزات قتالية، بالإضافة إلى القيام بالتسللات والهجمات في الجبهات الشرقية والغربية لمدينة تعز.

فيما جدد ناطق القوات المسلحة اليمنية الدعوة للأمم المتحدة لتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، “وأنها الرافضة للهدنة الأممية وهي التي تواصل ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد شعبنا اليمني، وانتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.