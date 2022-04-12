محمد بن مسعود - الدمام - 09-11-1443 09:56 صدى تبوك – سهام العنزي أقامت جامعة فهد بن سلطان بتبوك يوم الثلاثاء 11 رمضان 1443 هـ الموافق 12 أبريل 2022 م مأدبة إفطار رمضانية لكافة منسوبيها في مطعم الجامعة، وتأتي مأدبة الإفطار في شهر رمضان المبارك ضمن برامج الجامعة وخططها نحو تحسين جو العمل وبناء الألفة والتلاحم وتوثيق أواصر الأخوة والمحبة بين قياديي الجامعة وموظفيها، بما يساعد على رفع روح العمل الجماعي وتحقيق الجودة في الأداء.

وفي الختام، تبادل الجميع التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك في جو إيماني مفعم بالأخوة والتعاون، داعين الله العلي القدير أن يعين الجميع على الصيام والقيام وأن يتقبل منهم أعمالهم.

كانت هذه تفاصيل خبر إفطار جماعي لمنسوبي جامعة فهد بن سلطان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.