“متحدث التجارة” : المطاعم والمقاهي التي تضع الحد الأدنى للطلبات ملزمة بإيضاح ذلك للمستهلك بشكل واضح

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين على ضرورة التزام المطاعم والمقاهي بإيضاح سياستها في الحد الأدنى للطلبات وإبرازها بشكل واضح للمستهلك.
وأوضح متحدث “التجارة” عبر حسابه الرسمي ضرورة توضيح المنشآت التي تطبق سياسة الحد الأدنى للأسعار ، من خلال أربعة معايير هي إبراز اشتراط الحد الأدنى داخل المنشأة، وفي قائمة الطلبات، وأثناء الحجوزات الإلكترونية والهاتفية، مع إيضاح سياسة المنشأة لإلغاء الحجوزات.
كما أشار الحسين إلى منع فرض أي رسوم على الخدمات لطلبات المشترين.
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