اخبار الخليج – القنصل العام لمملكة البحرين في جدة يحضر الحفل السنوي للقناصل الفخريين في جدة

محمد بن مسعود - الدمام - حضر سعادة السيد موسى عبدالله سالم النعيمي، القنصل العام لمملكة البحرين في جدة، الحفل السنوي للقناصل الفخريين في جدة، تحت رعاية وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ومجموعة عبدالمحسن الحكير، وبحضور السفير خالد فيصل السحلي، وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم، وصاحب السمو الملكي الأمير عمرو محمد الفيصل، وعدد من أصحاب السعادة القناصل الفخريين المعتمدين في جدة، ورجال الأعمال. وخلال الحفل، رحب الأستاذ محمد محمود عطار، رئيس مجلس القناصل الفخريين القنصل الفخري لدولة كندا في جدة، بالحضور الكريم، متوجهًا بالشكر الجزيل لوزارة الخارجية السعودية على الدعم المتواصل للقناصل الفخريين وحرصها على تقديم كافة التسهيلات التي تسهم في نجاح أداء أعمالهم ومهامهم المناطة بهم، ولسعادة الأستاذ مازن بن حمد الحملي، مدير عام فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة على مساندته ودعمه المستمر.

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