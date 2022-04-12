اخبار الخليج – سمو حاكم إمارة الشارقة يستقبل سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة، حفظه الله، بقصر البديع العامر في إمارة الشارقة، سعادة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

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