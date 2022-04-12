تايوان تستعد لغزو الصين المحتمل.. ماذا فعلت؟

محمد بن مسعود - الدمام - في خطوة تعبر عن قلق “تايوان” من غزو صيني محتمل، أصدرت وزارة دفاع تايوان، كتيبا خصصته للمدنيين، يوضح لهم كيفية التعامل حال قيام الحرب.
وكانت أبرز معلومات الكتاب حول كيفية تخزين الطعام وإيجاد مأوى أثناء القصف.
الناطق باسم وزارة الدفاع التايواني، سون لي- فانج، كشف في مؤتمر صحفي أن الكتيب المؤلف من 28 صفحة يحتوي على معلومات “يمكن لعامة الناس استخدامها كدليل طوارئ في حال حدوث أزمة عسكرية أو كارثة طبيعية”.
وبحسب “الأسوشيتد برس” تعد هذه المرة الأولى التي ينشر فيها الجيش التايواني كتيبا مماثلا، حيث يوجه هذا الدليل المستوحى من كتيبات مماثلة نشرت في السويد واليابان ، السكان حول طريقة العثور على ملاجئ باستخدام تطبيقات هاتفية وطريقة التعرف على صفارات الإنذار من الغارات الجوية وطريقة التصرف في حال حدوث قصف أو كارثة طبيعية.
وكان وزير الدفاع التايواني تشيو كوه تشينج، قال في مارس الماضي إن أي صراع مسلح مع الصين من شأنه أن يخلف كارثة لجميع الأطراف بغض النظر عن النتيجة، موضحا أن بلاده تراقب وتستمع لكل ما يحدث، متابعا: “لكننا نغلق أفواهنا نحن نتابع التطورات ونجهز أنفسنا لكننا لا نبحث ذلك علانية أو نناقشه”.
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