للأم المرضع.. 5 نصائح من الصحة للحفاظ على حياتك والجنين أثناء الصيام

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن مجموعة من الإرشادات العامة، الواجب على الأم المرضع اتباعها خلال شهر رمضان.

ونصحت الصحة بتجنب المقالي والأغذية الدسمة، والموالح، والمخللات لتقليل نسبة العطش والجفاف، كما شددت عل ضرورة المواظبة على تناول وجبة السحور لإمداد الأم بالطاقة أثناء النهار.

وبينت الصحة، أنه من الضروري تناول كمية كافية من السوائل مع المداومة على شرب الماء.