اخبار الخليج – قائد خفر السواحل يستقبل قائد قوة الواجب المختلطة «CTF 152»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل العميد جاسم محمد الغتم قائد خفر السواحل ، بمكتبه صباح اليوم ، العقيد الركن البحري سيف عبدالهادي الهملان قائد قوة الواجب المختلطة (CTF 152) والوفد المرافق له .

وفي مستهل اللقاء ، رحب قائد خفر السواحل بقائد قوة الواجب المختلطة ، حيث تم مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال الأمن البحري والتدريب وبناء القدرات والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها .

كما تم خلال اللقاء ، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .