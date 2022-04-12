اخبار الخليج – قائد خفر السواحل يستقبل قائد قوة الواجب المختلطة «CTF 152»

وفي مستهل اللقاء ، رحب قائد خفر السواحل بقائد قوة الواجب المختلطة ، حيث تم مناقشة أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال الأمن البحري والتدريب وبناء القدرات والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها .
كما تم خلال اللقاء ، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .
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