أمانة جازان تحدد مواعيد اجراء القرعة العلنية الألكترونية لتوزيع منح الأراضي لذوي الشهداء والمصابين

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت أمانة منطقة جازان عن مواعيد اجراء القرعة العلنية الألكترونية لتوزيع منح الأراضي لذوي الشهداء ومصابي الحرب الممنوحين بموجب الأمر السامي الكريم ، وكذلك لتوزيع اراضي المنح لمن قضت الأوامر السامية الكريمة بمنحهم أراضي في جيزان والبالغ عددهم (١٤٧٠)

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان، بأنه سوف يتم إجراء القرعة العلنية لهم إلكترونياً بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري الواقع على طريق الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز بمدينة جيزان وذلك على النحو التالي :-

– الدفعة الأولى في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الأحد الموافق ١٤٤٣/١٠/٢١هـ والمطلوب حضورهم لإجراء القرعة العلنية الالكترونية لهم في هذا اليوم هم ذوي الشهداء ومصابي الحرب وعددهم (١٧١) مواطناً .

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– الدفعة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الإثنين الموافق ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ والمطلوب حضورهم لاجراء القرعة العلنية الالكترونية لهم في هذا اليوم هم الذين قضت بمنحهم الأوامر السامية الكريمة رقم ٢٦٦٦١ في ١٤٣٤/٠٧/٠٢هـ ورقم ٣٧١٩٦ في ١٤٣٤/١٠/٠٨هـ وعددهم (٦٠٤) مواطناً .

– المجموعة الثالثة في تمام الساعة التاسعة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ والمطلوب حضورهم لاجراء القرعة العلنية الالكترونية لهم في هذا اليوم هم الذين قضى بمنحهم الأمر السامي الكريم رقم ١٣١٩٩ في ١٤٣٥/٠٤/١٠هـ وعددهم (٦٩٥) مواطناً .

وأكد ابن سعيدان على أهمية حضور من تم دعوتهم في الأوقات المحددة اعلاه مع إحضار كل منهم لنسخة واضحة من هويته الوطنية مكتوباً عليها رقم جواله، وعلى من لا يستطيع حضور القرعة في المواعيد المحددة اعلاه توكيل من يحضر نيابة عنه بموجب وكالة شرعية حديثة تنص على ذلك ، علماً بأن من لم يحضر من المدعويين اجراءات قرعة توزيع الأراضي او لم يحضر من ينوب عنه بموجب وكالة شرعية حديثة تنص على ذلك، فسوف تقوم لجنة المنح بالأمانة بإتمام وإنهاء إجراءات القرعة العلنية الألكترونية الخاصة بهم وفقاً للأنظمة والتعليمات، موضحاً بأن الأسماء المطلوب حضورها لاجراءات قرعة توزيع منح الأراضي منشورة عبر موقع الأمانة الرسمي (www.jazan.sa) والله ولي التوفيق .