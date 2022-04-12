أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - 09-11-1443 05:28 صدى تبوك – التحرير اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقرير عن المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة ونسب الإنجاز في كل مشروع .

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم , أمين المنطقة المكلف المهندس حسام بن موفق اليوسف .

وناقش سموه خلال اللقاء سير العمل في المشروعات التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها ووجه بإنجاز المشروعات في أوقاتها المحددة.

ونوه بدعم القيادة الحكيمة -أيدها الله- لقطاع البلديات بالمملكة , مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاز المشاريع والأعمال ‏والخدمات والتي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.

من جهته ثمن المهندس اليوسف لسمو أمير منطقة تبوك , دعمه واهتمامه بمشروعات الأمانة.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد الحقباني .



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