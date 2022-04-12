الأحوال المدنية تُجيب على 5 أسئلة شائعة عن تعديل المؤهل الدراسي

محمد بن مسعود - الدمام - 09-11-1443 05:24
صدى تبوك – متابعة
قالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، إن هناك بعض المعلومات التي تهم المواطنين حول خدمة تعديل المؤهل الدراسي.
واستعرضت الأحوال المدنية، عبر تويتر، أبرز 5 أسئلة شائعة حول تعديل المؤهل الدراسي.
1- ما هي خدمة تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا؟
هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب تعديل بيانات مستوى التعليم عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر».
2- ما هي طريقة الاستفادة من الخدمة؟
تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة «أبشر»، ثم تقديم طلب إلكتروني عبر الخطوات التالية: خدماتي -الأحوال المدنية -مركز الرسائل والطلبات طلب جديد -خدمات السجل المدني – تعديل المؤهل الدراسي.
3- ما هي متطلبات الخدمة؟
نسخة طبق الأصل للمؤهل الدراسي إذا كان من داخل المملكة، بالإضافة إلى إرفاق شهادة لمعادلة من وزارة التعليم إذا كان المؤهل الدراسي من خارج المملكة.
4-ما هو تصنيف بيانات مستوى التعليم؟
يسجل مستوى التعليم وفق التصنيف الآتي: تعليم ابتدائي تعليم متوسط، تعليم ثانوي، دبلوم، بكالوريوس، دبلوم عالي بعد البكالوريوس، درجة الماجستير، درجة الدكتوراه.
5- هل يمكن تعديل المهنة من خلال هذه الخدمة؟
هذه الخدمة غير مخصصة لتعديل المهنة مثل مهنة: طالب موظفة، متقاعد، تاجر، سيدة أعمال وغيرها من المهن حيث يكون التعديل يكون عن طريق الجهات المرتبطة إلكترونيا مع الأحوال المدنية، أو زيارة مكاتب الأحوال المدنية في حالة عدم الربط.
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