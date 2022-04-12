اخبار الخليج – معصومة: عقوبة رمي العلكة في تايوان 40 دينار.. الصالح: كم رواتب البحرينيين؟!

محمد بن مسعود - الدمام - رفض مجلس النواب قانونًا يغلظ عقوبة الوقوف في مواقف السيارات المخصصة لذوي الإعاقة إلى غرامة 500 دينار بدلًا من 20 دينار.

ودافعت مقدمة الاقتراح بقانون النائب معصومة عبدالرحيم عن مقترحها، وقالت بأن الهدف من التغليظ تحقيق الردع، مستشهدةً بتجارب بعض الدول كتايوان والتي تصل عقوبة رمي «علكة» في الشارع إلى 40 دينار.

فيما رأى نواب أن الغرامة المقترحة مبالغ فيها.