اخبار الخليج – «شبابية الأعلى للمرأة» تستضيف مخرجة الأفلام المتحركة إيناس يعقوب

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للمرأة لقاءً افتراضياً عبر حساب اللجنة على منصة انستغرام مع المخرجة إيناس يعقوب، للحديث حول المرأة البحرينية والإخراج السينمائي وصناعة الرسوم المتحركة والوثائقيات، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الرمضاني السنوي للجنة.

وأشارت إيناس إلى أن المرأة البحرينية أبدعت في مختلف المجالات، بما فيها المجالات النوعية مثل إخراج أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة، بما يحمله هذا المجال من تطور دائم وقدرة على نقل المحتوى الفكري والثقافي والأخلاقي، وما له من أثر كبير على غرس العادات الصحيحة والأفكار الخلاقة في عقول الناشئة ووضعهم على الطريق السليم لبناء مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

ولفتت إيناس التي تعمل بجانب الإخراج كمستشارة محتوى في منصة شاهد للترفيه في هذا الإطار إلى أن رائدات الأعمال البحرينيات أثبتن تميزهن وقدرتهم على مواجهة التحديات واستدامة مشروعاتهن، في بيئة عمل حضارية يسودها مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين والمساواة في الحصول على كل فرص الدعم المتوفرة دون أي تمييز، وقالت «عن نفسي، أنا في منتصف الطريق نحو العالمية، وطموحي ولله الحمد بلا حدود، وأرفض الاستسلام للصعوبات والتحديات وأحاول الاستفادة من الفرص المقدمة والتجارب».

هذا وتقدم المخرجة إيناس يعقوب المسلسل الكارتوني «سر الكهف» عبر «قناة ام بي سي 3» و»منصة شاهد» في شهر رمضان المبارك، وكانت قد صنفت ضمن أفضل خمس مخرجين عالميين في الاستفتاء العالمي لصناع الرسوم المتحركة للإعلام الموجه بكوريا الجنوبية، وشاركت في العديد من المهرجانات العربية والدولية.