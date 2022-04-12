السعودية : حالتا وفاة و135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 9060.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، إلى تسجيل 135 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجماِلي الإصابات في المملكة إلى

750078 حالة، كما لفتت إلى تسجيل 266 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 737748 ألف حالة.