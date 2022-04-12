شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رجال الأمن يضربون أروع المثل في خدمة ضيوف الحرم النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يكتب رجال الأمن في المسجد النبوي أروع قصص التضحية والتفاني, ويقضون أوقاتًا طويلة دون كلل أو ملل وهم صائمون يخدمون ويبذلون ويقومون بدورهم الإنساني والأخلاقي قبل أعمالهم الميدانية وفق المنهج القويم, تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تقديم كل الخدمات وبذل كل الجهود للتيسير على قاصدي المسجد النبوي.

واستعرضت "واس" المشاهد الإنسانية المعبرة والصور المُشرقة، التي تعكس الأعمال الجليلة التي يقوم بها رجال الأمن في المسجد النبوي الشريف بإرشاد وتوجيه المصلين والحفاظ على أمنهم واستقرار والمساعدة في توفير الأجواء الإيمانية حتى يتفرغوا لأداء شعائرهم بكل أمن وأمان وراحة واطمئنان.

ومن هذه المشاهد الإنسانية الرائعة مساعدة كبار ومن يصابون بالإجهاد أو ارتفاع درجات الحرارة وتنظيم وتسهيل الدخول والخروج وفك الازدحام داخل وخارج المسجد النبوي، يساعدون الكبير ويحنو على الصغير، ويمدون يد العون للجميع بكل رحابة صدر، استشعارًا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في خدمة ضيوف المسجد النبوي، وحرصهم على تقديم صورة مشرفة لما تبذله المملكة في رعاية ضيوف المسجد النبوي لتيسير أدائهم لعبادتهم، ابتغاءً للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.

ويبدي رجال الأمن العام سعادتهم الشخصية بتقديم العون والمساعدة، مؤكدين أن كل المشاق تهون وكل التعب يزول بمجرد سماع أحد الزوار يدعو بكل الخير للمملكة لقاء ما تبذله من جهد في رعايتهم والسهر على راحتهم وسلامتهم.