محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – جلالة الملك يصادق ويصدر قانون رقم (12) لسنة 2022 بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي

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