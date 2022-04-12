اخبار الخليج – جلالة الملك يصادق ويصدر قانون رقم «11» لسنة 2022 بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية

محمد بن مسعود - الدمام - صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، على قانون رقم (11) لسنة 2022 بالتصديق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب وأصدره.

المادة الأولى:

صُودق على النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، الذي وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بموجب قراره رقم ( 7490 – د.ع (137)) الصادر في القاهرة بتاريخ 10 مارس 2012، والموافق لهذا القانون، مع التحفظ الآتي:

«إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها مُلزمة بأحكام الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من النظام الأساسي».

المادة الثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كلٌ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.