اخبار الخليج – موظفو المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية يتسلمون وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أن اعتزاز حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتثمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود الوطنية المخلصة لكافة العاملين في الصفوف الأمامية للتصدي لفيروس كورونا من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة، يُمثّل دعماً لا محدود لنا جميعاً لهذه الجهود الوطنية، مشيداً بجهود جميع موظفي المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ومابذلوه من عمل إنساني طوال فترة الجائحة.

وأكد سعادة الدكتور مصطفى السيد بأن الحفاظ على ما تحقق حتى اليوم يستدعي بذل المزيد من العمل للوصول للنجاحات المنشودة، ومواصلة السعي والجهود في العمل الإنساني النبيل لخدمة كافة شرائح المجتمع عبر عملنا اليومي الذي نقوم به.

جاء ذلك لدى تفضل سعادة الدكتور مصطفى السليد بتسليم «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي» للكوادر الوطنية من منتسبي المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية إنفاذًا للأمر الملكي السامي وفي إطار توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكافة الجهات المعنية بتسليم الوسام للعاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الصحية، وقوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات المساندة.

وقد هنأ الأمين العام للمؤسسة الحاصلين على «وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي»، معرباً عن شكره الكبير على الجهود المخلصة والمشاركة الفاعلة في التصدي للجائحة بكل عزم وتفان.

ومن جانبهم أعرب منتسبو المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الذي تشرفوا بتسلم وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي، عن بالغ الفخر بهذا التكريم السامي، مؤكدين بأن خدمة البحرين تظل دائماً نصب أعينهم، وبأن هذا الوسام يضع على عاتقهم مواصلة الجهود المبذولة في العمل الإنساني.