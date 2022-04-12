محمد بن مسعود - الدمام - 09-11-1443 03:43 صدى تبوك – متابعة أعلنت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء، استدعاء 529 لعبة عربة التسوق “STEP 2” بسبب مخاطر وقوع إصابات للأطفال. وقالت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”: لسلامتكم .. تم استدعاء 529 لعبة عربة التسوق “STEP 2”

“LITTLE HELPERS SHOPPING CART” طرازات (700000 / 708500). وأضافت وزارة التجارة أن سبب الاستدعاء يرجع لاحتمالية أن تنكسر سلة عربة التسوق إلى قطع حادة مما قد يؤدي إلى خطر وقوع إصابة.

كانت هذه تفاصيل خبر استدعاء 529 لعبة من عربة التسوق STEP 2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.